Он подчеркнул, что, к сожалению, "болезнь пришлось лечить хирургическим путём", поскольку по-другому её излечить уже было невозможно.

Из Украины сделали "анти-Россию". Это произошло не за один день, процесс шёл все годы независимости страны, всё это время в обществе формировались настроения против Москвы и русского мира. После 2014 года этот процесс стал государственной политикой Киева, заявил политолог, экономист Александр Дудчак, комментируя в беседе с RT слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.

"К сожалению, эту болезнь пришлось лечить хирургическим путём, иначе было уже невозможно. Пропаганда шла начиная с детского сада, заканчивая вузами и требованиями к госслужащим", — подчеркнул Дудчак и отметил, что Лавров "прав на 100%".

Политолог призвал не тешить себя иллюзиями по поводу масштабов и длительности антироссийской пропаганды в Незалежной. "От этого страдало население, то, которое ещё пыталось сопротивляться", — резюмировал он.