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Опубликовано 23 марта 2022, 10:48

Политолог Дудчак: Процесс создания анти-России из Украины шёл все годы независимости страны

Он подчеркнул, что, к сожалению, "болезнь пришлось лечить хирургическим путём", поскольку по-другому её излечить уже было невозможно.

Из Украины сделали "анти-Россию". Это произошло не за один день, процесс шёл все годы независимости страны, всё это время в обществе формировались настроения против Москвы и русского мира. После 2014 года этот процесс стал государственной политикой Киева, заявил политолог, экономист Александр Дудчак, комментируя в беседе с RT слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Украину сделали инструментом для сдерживания России.

"К сожалению, эту болезнь пришлось лечить хирургическим путём, иначе было уже невозможно. Пропаганда шла начиная с детского сада, заканчивая вузами и требованиями к госслужащим", — подчеркнул Дудчак и отметил, что Лавров "прав на 100%".

Политолог призвал не тешить себя иллюзиями по поводу масштабов и длительности антироссийской пропаганды в Незалежной.

"От этого страдало население, то, которое ещё пыталось сопротивляться", — резюмировал он.

Как писал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Запад хочет сдержать всех возможных конкурентов — будь то Россия или Китай — и в конечном счёте возродить однополярный мир.

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Татьяна Миссуми
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