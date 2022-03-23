Песков ответил на вопрос об использовании сил ОДКБ в "Операции Z"

Между тем в Европе появилось предложение о том, чтобы Североатлантический альянс отправил вооружённую миротворческую миссию в Незалежную.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимала вопрос о задействовании сил стран-участниц в российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.