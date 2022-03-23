Песков ответил на вопрос об использовании сил ОДКБ в "Операции Z"
Между тем в Европе появилось предложение о том, чтобы Североатлантический альянс отправил вооружённую миротворческую миссию в Незалежную.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поднимала вопрос о задействовании сил стран-участниц в российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО. Политик отметил, что эта группировка должна "служить миру", при этом должна быть "защищена соответствующими силами, вооружёнными силами". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не оценил эту идею. По его мнению, ввод миротворцев НАТО привёл бы к прямому столкновению с Россией.