ВЦИОМ: Поддержка военной операции на Украине продолжает расти

По мнению респондентов, основная её задача состоит в том, чтобы защитить страну, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса на тему того, как россияне относятся к "Операции Z" и предпринимаемым мерам по снижению влияния санкций на российскую экономику. Решение о её проведении на Украине скорее поддерживают 74% опрошенных.

Результаты выросли на девять процентных пунктов в сравнении с 25 февраля. При этом об обратном высказались 17%, что на восемь процентных пунктов меньше, чем месяц назад. Ещё 9% затруднились ответить.

Также представление о целях "Операции Z" остаётся неизменным у россиян на протяжении двух последних недель. По мнению 46%, основная задача состоит в том, чтобы защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории. Кроме того, 19% респондентов называют целью очистить Незалежную от нацистов, 17% — защитить население Донбасса, а 5% — оккупировать Украину и присоединить её к России.

Кроме того, более половины опрошенных (61%) уверены, что предпринятые правительством меры по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволят снизить негативные последствия западных санкций. Противоположного мнения придерживаются 24% россиян. Ещё у 15% граждан вопрос вызвал затруднения.

По данным на 17 марта каждый десятый россиянин (10%) выразил готовность принять участие в протестах, если бы они сейчас прошли в их регионе. В январе на такой шаг готовы были пойти 17%. При этом 85% респондентов 17 марта заявили, что, скорее всего, не примут участия в подобных акциях. Также 18% россиян допускают, что в настоящее время в их городе или населённом пункте возможны массовые акции протеста, а 75% уверены, что они маловероятны.