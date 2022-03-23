"Страна.ua": Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Фото © ТАСС / Зыков Александр
Как пишет издание, причиной такого решения градоначальника стало отсутствие связи.
Украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, сообщает, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко выехал из города в связи с отсутствием связи.
"Как объяснил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул город, поскольку там нет связи. Находясь за пределами Мариуполя, он поддерживает контакт с военными и властями", — сказано в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев рассказал, что некоторые военнослужащие Украины предпринимают попытки покинуть Мариуполь, притворяясь женщинами и переодеваясь в женскую одежду.