"Страна.ua": Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город

Украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, сообщает, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко выехал из города в связи с отсутствием связи.

"Как объяснил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул город, поскольку там нет связи. Находясь за пределами Мариуполя, он поддерживает контакт с военными и властями", — сказано в сообщении издания в телеграм-канале.