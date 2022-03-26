Какие сферы бизнеса закрываются в Европе из-за бумеранга антироссийских санкций Политолог Александр Роджерс — о том, как разоряются европейцы и что перестанут производить из-за запрета сотрудничества с Россией. 45374 45374 ТАСС / Пётр Ковалёв

Приходит всё больше новостей о том, как западные санкции и наши контрсанкции ударяют по западным же производителям. В Финляндии может остановиться производство бумаги. Потому что для этого нужна берёза, а Россия запретила её поставлять. Кроме того, заканчиваются отбеливающие вещества, которые также производила и поставляла Россия.

Самые предсказуемые (и предсказанные) проблемы — с производством удобрений. Многие заводы закрылись, потому что цена на газ делает их производство нерентабельным. Далее по цепочке — сельское хозяйство Европы. Там не смогут позволить себе покупать удобрения по таким высоким ценам от местных производителей, которым запретили покупать дешёвые российские и белорусские из-за санкций. Свои прекратили производить, чужие запретили покупать... Безвыходная ситуация, цугцванг.

Что касается производства продуктов питания, связанного с теплицами, то оно в некоторых европейских странах также закрывается, но уже из-за высоких цен на электричество, делающих отопление теплиц слишком дорогим.

Внезапно оказалось, что поставки в Британию белой рыбы, в частности трески и пикши (чаще всего используются в ресторанах "фиш энд чипс"), на 30% зависят от России. А всего Россия контролирует примерно 45% мирового рынка по этому направлению.

Далее всё серьёзнее и масштабнее. В Германии закрылся первый металлургический завод, продукция которого при высокой цене на газ стала нерентабельной. Остальные... на очереди.

Там же останавливаются два завода по производству автомобилей "Фольксфаген". Формально — потому что прекращена поставка жгутов из проводов, которые делали на Украине. Но завод по их производству находится во Львове, где нет никаких военных действий. И реальная причина в том, что прекращены поставки запчастей и комплектующих из России (просто об этом стараются не говорить).

А пока компания Renault никак не может определиться, останется в России или уйдёт, заводы Hyundai, Toyota и Nissan в Питере планируют снова запустить производство ещё до конца марта.

При этом цены на нефть (соответственно, и бензин) растут по всей Европе и в США, что повышает стоимость практически всей производимой там продукции. Одновременно с этим цены на бензин в России не только не растут, но и даже понемногу снижаются, удешевляя всё российское производство.

Если честно, поток новостей о том, что где-то на Западе кто-то терпит убытки или закрывается, настолько плотный, что я попросту не успеваю всё это отследить. На данном этапе любые новости о том, что кто-то отказывается от чего-то российского или прекращает что-то поставлять в Россию, вызывают уже только лёгкое недоумение, пожатие плечами и фразу: "Какое жестокое и нелепое самоубийство!"

Впрочем, зачастую за новостью "имярек уходит из России", едва успевшей появиться в ленте, сразу же следует "имярек не совсем уходит из России", после чего идёт "имярек снова откроется в России в апреле-мае". Скучно, девочки...

Фото © Getty Images / Arterra / Universal Images Group Почему европейский бизнес так поздно понял, чем грозит ему уход из России? 0 Никто на Западе не просчитывал возможность удара российского бумеранга Европейский бизнес просто не понял, что его ждёт банкротство в любом случае

Авторы Александр Роджерс