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Опубликовано 24 марта 2022, 17:42

Канада вводит санкции против 160 членов Совфеда

Совфед. Фото © ТАСС / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Совфед. Фото © ТАСС / Пресс-служба Совета Федерации РФ

В Оттаве заявили о намерении и дальше работать совместно со своими партнёрами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ.

Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации из-за специальной российской операции на Украине. Об этом объявил 24 марта премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.

"Сегодня Канада усиливает давление на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение", — сказал Трюдо на пресс-конференции.

Он отметил намерение Оттавы и дальше работать совместно со своими партнёрами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ за "Операцию Z". Канада также продолжит поддерживать Украину.

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Ранее сегодня Великобритания расширила санкции и ввела ограничения против ещё 59 россиян. Они также затронули Газпромбанк, Россельхозбанк, "Альфа-банк", "СМП банк", Уральский банк реконструкции и развития и другие компании.

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Андрей Бражников
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