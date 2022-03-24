Канада вводит санкции против 160 членов Совфеда
Совфед. Фото © ТАСС / Пресс-служба Совета Федерации РФ
В Оттаве заявили о намерении и дальше работать совместно со своими партнёрами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ.
Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации из-за специальной российской операции на Украине. Об этом объявил 24 марта премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
"Сегодня Канада усиливает давление на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное вторжение", — сказал Трюдо на пресс-конференции.
Он отметил намерение Оттавы и дальше работать совместно со своими партнёрами и союзниками, чтобы "привлекать к ответственности" РФ за "Операцию Z". Канада также продолжит поддерживать Украину.
Ранее сегодня Великобритания расширила санкции и ввела ограничения против ещё 59 россиян. Они также затронули Газпромбанк, Россельхозбанк, "Альфа-банк", "СМП банк", Уральский банк реконструкции и развития и другие компании.