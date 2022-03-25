Эрдоган отказался отложить в сторону отношения с Россией и присоединиться к санкциям

Одной из причин этого является тот факт, что около половины потребляемого республикой голубого топлива поставляется из РФ.

Турция не будет присоединяться к Западу и вводить санкции против Москвы, так как власти страны не могут позволить своим гражданам замёрзнуть без российского газа. Кроме того, энергетическая отрасль страны может не выдержать такой перегрузки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"С точки зрения санкций мы оцениваем определённые линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России", — объяснил Эрдоган журналистам, возвращаясь с саммита НАТО, передаёт издание Hurriyet.

Он также напомнил, что Турция строит вместе с Россией собственную АЭС — "Аккую". По мнению президента, он не может оставить этот вопрос в стороне и должен сохранять деликатность в вопросе введения антироссийских санкций. По словам Эрдогана, президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает его в этом решении.