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Опубликовано 25 марта 2022, 15:56

Захарова: Голосование по резолюции РФ в ООН продемонстрировало циничный подход Запада

По словам представителя МИД, западных коллег не заботит судьба украинцев "на земле", они используют любой повод для давления на Москву.

Итог голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции РФ относительно Украины показал циничный подход Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исход голосования в Совете в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев "на земле", а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию", — отметила дипломат.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Напомним, 23 марта СБ ООН не поддержал российский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Всего за принятие документа проголосовали два члена организации — сама Россия и Китай, против — ни одного. По словам постпреда при ООН Василия Небензи, при подготовке резолюции РФ хотела уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант документа возлагал ответственность за ситуацию на Украине исключительно на Москву.

Захарова в свою очередь поблагодарила Китай, который голосовал за, а также страны, вошедшие в число соавторов документа.

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Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service / Handout / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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