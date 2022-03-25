Захарова: Голосование по резолюции РФ в ООН продемонстрировало циничный подход Запада

По словам представителя МИД, западных коллег не заботит судьба украинцев "на земле", они используют любой повод для давления на Москву.

Итог голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции РФ относительно Украины показал циничный подход Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исход голосования в Совете в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев "на земле", а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию", — отметила дипломат.



Напомним, 23 марта СБ ООН не поддержал российский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Всего за принятие документа проголосовали два члена организации — сама Россия и Китай, против — ни одного. По словам постпреда при ООН Василия Небензи, при подготовке резолюции РФ хотела уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант документа возлагал ответственность за ситуацию на Украине исключительно на Москву.