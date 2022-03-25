"Как будто фосфор": Жители Донецка показали на видео вечерний обстрел города

В местных телеграм-каналах утверждают, что украинские военные применили запрещённые фосфорные боеприпасы.

Жители Донецка показали вечерний обстрел города. Видео © Telegram / opersvodki, itsdonetsk

Очевидцы публикуют видео, на котором видно светящееся небо Донецка. На снятых кадрах можно заметить небо, усыпанное множеством огней, которые напоминают след запрещённых фосфорных боеприпасов. Авторы роликов пояснили, что всё происходит 25 марта.

"На Донецк что-то падает, как будто фосфор какой-то", — говорит за кадром очевидец.