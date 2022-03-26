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Опубликовано 26 марта 2022, 00:47
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DPA: Украина получила от Германии 1,5 тысячи ракет "Стрела"

Также сообщается, что в зону боевых действий было доставлено 100 пулемётов MG3.

Из ФРГ на Украину 25 марта доставили полторы тысячи зенитных ракет "Стрела" и 100 пулемётов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов. Об этом информирует немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Незалежной.

Помимо этого, как сообщается, в зону боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы.

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А ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что Германия отправила Украине меньше зенитных ракет "Стрела", чем обещала. По данным немецкого издания, информация о поставках Киеву оружия классифицируется как "совершенно секретная".

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ТАСС / AP / Mykola Tymchenko

Юлия Коновалова
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