DPA: Украина получила от Германии 1,5 тысячи ракет "Стрела"
Также сообщается, что в зону боевых действий было доставлено 100 пулемётов MG3.
Из ФРГ на Украину 25 марта доставили полторы тысячи зенитных ракет "Стрела" и 100 пулемётов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов. Об этом информирует немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве Незалежной.
Помимо этого, как сообщается, в зону боевых действий было доставлено 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы.
А ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что Германия отправила Украине меньше зенитных ракет "Стрела", чем обещала. По данным немецкого издания, информация о поставках Киеву оружия классифицируется как "совершенно секретная".
ТАСС / AP / Mykola Tymchenko