В Киеве отменили комендантский час с 26 по 28 марта
В городе, однако, сохраняется предыдущий запрет на передвижение для гражданского населения, согласно которому перемещаться по украинской столице можно только днём.
В Киеве отменили комендантский час с 20:00 местного времени 26 марта до 7:00 28 марта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Виталий Кличко.
"У меня есть новая информация от военного командования, которую я бы хотел озвучить. В соответствии с информацией, которой они обладают, было принято решение, что комендантского часа завтра днём не будет", — сказал он.
Однако Кличко подчеркнул, что в городе сохраняется предыдущий запрет на передвижение для гражданского населения, согласно которому перемещаться по Киеву можно только днём.
Ранее Кличко сообщил о введении в украинской столице и области удлинённого комендантского часа. Согласно ему, граждане могли бы выходить на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги.
Getty Images / Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Future Publishing