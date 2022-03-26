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Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 12:57
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В Киеве отменили комендантский час с 26 по 28 марта

В городе, однако, сохраняется предыдущий запрет на передвижение для гражданского населения, согласно которому перемещаться по украинской столице можно только днём.

В Киеве отменили комендантский час с 20:00 местного времени 26 марта до 7:00 28 марта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Виталий Кличко.

"У меня есть новая информация от военного командования, которую я бы хотел озвучить. В соответствии с информацией, которой они обладают, было принято решение, что комендантского часа завтра днём не будет", — сказал он.

Однако Кличко подчеркнул, что в городе сохраняется предыдущий запрет на передвижение для гражданского населения, согласно которому перемещаться по Киеву можно только днём.

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Ранее Кличко сообщил о введении в украинской столице и области удлинённого комендантского часа. Согласно ему, граждане могли бы выходить на улицу только для того, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги.

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Getty Images / Yuliia Ovsiannikova / Ukrinform / Future Publishing

Григорий Воронцов
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