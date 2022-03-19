"Оружие, чтобы массово убивать людей": Кличко проговорился, кто на самом деле обстреливает жилые дома в Киеве

Мэр украинской столицы показал видео с осколками ракеты ВСУ, уточнив, что это оружие сделано для того, чтобы массово убивать людей.

Мэр Киева Виталий Кличко демонстрирует поражающие элементы боевой части ракеты "Бук". Видео © Telegram / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик, на котором выложил на ладони поражающие элементы боевой части ракеты "Бук", проиллюстрировав тем самым, кто на самом деле обстреливает жилые дома в столице Украины.

Дело в том, что боевые части ракеты, которые продемонстрированы на ролике, подтвердили то, что Киев обстреливает Киев, поскольку в России они были сняты с вооружения ещё в 2011 году. А вот на Украине они ещё стоят на вооружении и, как оказалось, активно используются в небе над Киевом.

"Вот такие вот гранулы размером сантиметр на сантиметр разлетаются примерно на 500 метров. Это оружие сделано для того, чтобы массово убивать людей", — заявил Кличко, уточнив, что это, мол, осколки из боевой части российских крылатых ракет, которыми обстреливают Киев.