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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 11:19
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"Оружие, чтобы массово убивать людей": Кличко проговорился, кто на самом деле обстреливает жилые дома в Киеве

Мэр украинской столицы показал видео с осколками ракеты ВСУ, уточнив, что это оружие сделано для того, чтобы массово убивать людей.

Мэр Киева Виталий Кличко демонстрирует поражающие элементы боевой части ракеты "Бук". Видео © Telegram / Віталій Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик, на котором выложил на ладони поражающие элементы боевой части ракеты "Бук", проиллюстрировав тем самым, кто на самом деле обстреливает жилые дома в столице Украины.

Дело в том, что боевые части ракеты, которые продемонстрированы на ролике, подтвердили то, что Киев обстреливает Киев, поскольку в России они были сняты с вооружения ещё в 2011 году. А вот на Украине они ещё стоят на вооружении и, как оказалось, активно используются в небе над Киевом.

Кличко: В Киеве осталось чуть менее двух миллионов жителей
Кличко: В Киеве осталось чуть менее двух миллионов жителей

"Вот такие вот гранулы размером сантиметр на сантиметр разлетаются примерно на 500 метров. Это оружие сделано для того, чтобы массово убивать людей", — заявил Кличко, уточнив, что это, мол, осколки из боевой части российских крылатых ракет, которыми обстреливают Киев.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе.

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Telegram / Віталій Кличко

Виктория Дитрих
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