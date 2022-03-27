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Опубликовано 27 марта 2022, 00:34

Страховая компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z

Там считают, что этот символ на официальных страницах может быть неверно истолкован, и надеются, что отказ от него будет временным явлением.

Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии решила временно прекратить использование своего логотипа в социальных сетях. Дело в том, что он представляет собой букву Z на синем фоне.

Изображение с сайта zurich.com

Изображение с сайта zurich.com

"Мы временно отказываемся использовать букву Z в социальных каналах в случаях, когда она используется отдельно и может быть неверно истолкована", — приводит The Daily Telegraph комментарий компании.

Там добавили, что "внимательно следят за ситуацией" и будут готовы к дальнейшим действиям, когда такая необходимость возникнет.

Zurich Insurance работает почти 150 лет. В ней около 56 тысяч сотрудников. Страховщик предоставляет услуги клиентам разного профиля, от физических лиц до мультинациональных корпораций.

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Напомним, что латинская буква Z стала символом российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины — так называемой "Операции Z". Как рассказывал Лайф, из-за этого символа в названии или на продукции ранее появились проблемы и у некоторых других представителей западного бизнеса. Например, у модного дома Louis Vuitton.

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Александр Река

Андрей Григорьев
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