Страховая компания Zurich Insurance отказалась от логотипа Z
Там считают, что этот символ на официальных страницах может быть неверно истолкован, и надеются, что отказ от него будет временным явлением.
Страховая компания Zurich Insurance из Швейцарии решила временно прекратить использование своего логотипа в социальных сетях. Дело в том, что он представляет собой букву Z на синем фоне.
Изображение с сайта zurich.com
"Мы временно отказываемся использовать букву Z в социальных каналах в случаях, когда она используется отдельно и может быть неверно истолкована", — приводит The Daily Telegraph комментарий компании.
Там добавили, что "внимательно следят за ситуацией" и будут готовы к дальнейшим действиям, когда такая необходимость возникнет.
Zurich Insurance работает почти 150 лет. В ней около 56 тысяч сотрудников. Страховщик предоставляет услуги клиентам разного профиля, от физических лиц до мультинациональных корпораций.
Напомним, что латинская буква Z стала символом российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины — так называемой "Операции Z". Как рассказывал Лайф, из-за этого символа в названии или на продукции ранее появились проблемы и у некоторых других представителей западного бизнеса. Например, у модного дома Louis Vuitton.
Александр Река