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Опубликовано 27 марта 2022, 09:14
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Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской системы 2С-7 "Пион" ВСУ

В военном ведомстве сообщили, что система заняла скрытую огневую позицию в лесном массиве. Ракетное вооружение ВС РФ также уничтожило возимый к установке боекомплект.

Российские силовики уничтожили самоходную артиллерийскую систему большой мощности 2С-7 "Пион" ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую систему большой мощности 2С-7 "Пион" ВСУ высокоточным ракетным вооружением. Видео обнародовало Министерство обороны РФ.

Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили артиллерийскую систему, принадлежащую украинским силовикам. Она заняла скрытую огневую позицию в лесном массиве. После обнаружения системы по указанным координатам высокоточное ракетное вооружение РФ нанесло удар. В результате были уничтожены не только артиллерийская установка, но и возимый к ней боекомплект.

Российскими ПВО за ночь уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов
Российскими ПВО за ночь уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов

Ранее войска России уничтожили склад ракет к С-300 и "Бук" под Киевом. Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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