Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской системы 2С-7 "Пион" ВСУ

В военном ведомстве сообщили, что система заняла скрытую огневую позицию в лесном массиве. Ракетное вооружение ВС РФ также уничтожило возимый к установке боекомплект.

Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили артиллерийскую систему, принадлежащую украинским силовикам. Она заняла скрытую огневую позицию в лесном массиве. После обнаружения системы по указанным координатам высокоточное ракетное вооружение РФ нанесло удар. В результате были уничтожены не только артиллерийская установка, но и возимый к ней боекомплект.