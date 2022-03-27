Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской системы 2С-7 "Пион" ВСУ
В военном ведомстве сообщили, что система заняла скрытую огневую позицию в лесном массиве. Ракетное вооружение ВС РФ также уничтожило возимый к установке боекомплект.
Российские силовики уничтожили самоходную артиллерийскую систему большой мощности 2С-7 "Пион" ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую систему большой мощности 2С-7 "Пион" ВСУ высокоточным ракетным вооружением. Видео обнародовало Министерство обороны РФ.
Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили артиллерийскую систему, принадлежащую украинским силовикам. Она заняла скрытую огневую позицию в лесном массиве. После обнаружения системы по указанным координатам высокоточное ракетное вооружение РФ нанесло удар. В результате были уничтожены не только артиллерийская установка, но и возимый к ней боекомплект.
Ранее войска России уничтожили склад ракет к С-300 и "Бук" под Киевом. Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Кадр из видео Минобороны РФ