Советник Эрдогана: Необходимо поддерживать Украину, но не забывать про диалог с Россией

Он подчеркнул, что российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны. По его словам, невозможно будет наладить общение, если все "разрушат мосты" с РФ.

Необходимо оказывать поддержку Украине, но не стоит забывать и про диалог с Россией. Об этом заявил советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын во время международной конференции в Дохе.

"Безусловно, необходимо оказывать поддержку украинцам, чтобы они могли защищаться, но мы должны держать в уме необходимость сохранения диалога с Россией", — сказал Калын.

Он подчеркнул, что российские аргументы относительно вопросов безопасности должны быть услышаны. Советник Эрдогана также задался вопросом, каким образом можно будет наладить диалог, если все "разрушат мосты с Россией".

Ранее Лайф писал, что Эрдоган отказался передавать Украине С-400, несмотря на просьбы американцев. Турецкий лидер отметил, что подобные утверждения о передаче вооружения нацелены на нанесение удара по Анкаре и на создание проблем для неё.