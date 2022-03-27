"Бросили как пушечное мясо": Сложившие оружие украинские военные объяснили, почему приняли такое решение

Некоторые бойцы говорят, что командование не считало их за людей. Также они признались в желании вернуться к своим семьям.

Сложившие оружие украинские военные призвали других последовать их примеру. Видео © Telegram / SHOT

Ряд украинских военнослужащих приняли решение сложить оружие, прочитав информационные листовки с призывом прекратить вооружённое противостояние. Такие бюллетени Народная милиция Луганской Народной Республики отправляет прямо на линию фронта. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Я нашёл эту листовку. Прочитал, что там написано, и по указаниям решил мирно сдаться, чтобы закончить войну. И чтоб закончить кровопролитие", — сказал один из сложивших оружие бойцов Вооружённых сил Украины.

Другой отметил, что украинское командование бросило своих солдат как пушечное мясо, их не считали за людей. Ещё один военнослужащий Украины рассказал о желании вернуться к своей семье.