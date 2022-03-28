Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
В России радиационная обстановка остаётся стабильной, уточнили в ведомстве. Ранее украинский омбудсмен рассказала о возгорании свыше 10 тысяч гектаров леса на фоне боевых действий.
Несмотря на пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, радиационная обстановка в России остаётся стабильной. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
"По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остаётся стабильной", — сказано в записи.
Ведомство уточнило, что ведёт мониторинг за ситуацией в приграничных территориях и держит её на контроле.
Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила о возгорании более десяти тысяч гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения из-за боевых действий. Она предупредила, что из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожара может только увеличиться.
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