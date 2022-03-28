Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС

В России радиационная обстановка остаётся стабильной, уточнили в ведомстве. Ранее украинский омбудсмен рассказала о возгорании свыше 10 тысяч гектаров леса на фоне боевых действий.

Несмотря на пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, радиационная обстановка в России остаётся стабильной. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"По данным мониторинга, радиационная обстановка в Российской Федерации остаётся стабильной", — сказано в записи.

Ведомство уточнило, что ведёт мониторинг за ситуацией в приграничных территориях и держит её на контроле.