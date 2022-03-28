Басурин: "Бесстрашие" украинских военных объясняется наркотиками

Существует некий "допинг", благодаря которому солдатам становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови, добавил представитель Народной милиции ДНР.

Секрет "бесстрашия" украинских военных заключается в том, что они принимают наркотики. На это указывает множество найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие: он ходил по улице, ходил по дому, и количество шприцев просто зашкаливало", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Басурин предположил, что существует некий "допинг", благодаря которому военным становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови.