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Опубликовано 28 марта 2022, 08:37
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Басурин: "Бесстрашие" украинских военных объясняется наркотиками

Существует некий "допинг", благодаря которому солдатам становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови, добавил представитель Народной милиции ДНР.

Секрет "бесстрашия" украинских военных заключается в том, что они принимают наркотики. На это указывает множество найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие: он ходил по улице, ходил по дому, и количество шприцев просто зашкаливало", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Басурин предположил, что существует некий "допинг", благодаря которому военным становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови.

Басурин: У украинских силовиков заканчиваются боеприпасы
Басурин: У украинских силовиков заканчиваются боеприпасы

Ранее Басурин рассказал о предположении специалистов, которые говорят, что Владимир Зеленский имитирует управление войсками Украины. По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.

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VK / Народная милиция ДНР

Артур Лапсаков
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