Басурин: "Бесстрашие" украинских военных объясняется наркотиками
Существует некий "допинг", благодаря которому солдатам становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови, добавил представитель Народной милиции ДНР.
Секрет "бесстрашия" украинских военных заключается в том, что они принимают наркотики. На это указывает множество найденных шприцев, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Саша Сладков вчера в сюжете очень хорошо показал, откуда у них такое бесстрашие: он ходил по улице, ходил по дому, и количество шприцев просто зашкаливало", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Басурин предположил, что существует некий "допинг", благодаря которому военным становится не страшно и они готовы воевать до последней капли крови.
Ранее Басурин рассказал о предположении специалистов, которые говорят, что Владимир Зеленский имитирует управление войсками Украины. По мнению официального представителя Народной милиции ДНР, реальные приказы за президента отдаёт кто-то другой, да и сам лидер Незалежной находится под внешним управлением.
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