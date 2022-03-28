National Interest назвал главное оружие России, использующееся в ходе "Операции Z"

Оно помогает поддерживать конвои, выполнять артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечивать разведку для разведывательно-ударных миссий, заметил автор материала.

Главным оружием России, используемым в ходе "Операции Z" на Украине, стали беспилотные летательные аппараты. Об этом сказано в материале журнала The National Interest.

Аналитик-исследователь британского Королевского института объединённых служб Сэм Крэнни Эванс заметил, что российские дроны выполняют три важные задачи: поддерживают конвои и противодиверсионную разведку, выполняют артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечивают разведку для разведывательно-ударных миссий.

Автор отметил, что артиллерийские удары выполняются 52-миллиметровым снарядом с лазерным наведением, таким как как 2К25 "Краснополь". Координирует же их БПЛА, часто "Орлан-10", который освещает цель лазером для обеспечения наведения.

"Поскольку некоторые из ударов на Украине, по всей видимости, наносятся по отдельным машинам, вполне возможно, что российские артиллерийские силы выбирают мощности, которые являются разумно достаточными, а не чрезмерными при их применении", — пишет он.

Очень важна разведывательная функция беспилотников, доказавших преступное размещение техники ВСУ в гражданских объектах, добавил эксперт. Ярким примером этого сдал ракетный удар по киевскому торговому центру Retroville, где были уничтожены системы залпового огня и место хранения дополнительных ракет.