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Опубликовано 28 марта 2022, 15:16
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Медсестра рассказала, как в полевом госпитале на Украине спасают раненых бойцов

По словам медика, больница пока что не испытывает острой необходимости в каких-то особых препаратах или в медицинском расходном материале.

Корреспондент RT Алексей Репин побеседовал со старшей медсестрой Натальей из полевого госпиталя, который находится на Киевском направлении на Украине. Медик сообщила, что местные врачи пока оснащены всеми необходимыми инструментами и медикаментами.

"Всё, что заканчивается, в полной мере доставляется в достаточно короткие сроки. Какой-то острой необходимости в медикаментах или в расходном материале сейчас нет", — уточнила медсестра.

Сегодня сотрудники госпиталя оказывают раненым бойцам первую помощь и делают переливание крови, после этого военных готовят к отправке на лечение в Россию. Госпиталь работает круглосуточно.

Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь
Восьмилетняя Даша, написавшая письмо русскому солдату, лично отнесла его в полевой госпиталь

Ранее Лайф рассказывал, что перенёсший операцию участник "Операции Z" намерен вернуться в строй после реабилитации. Врачи достали из сердца младшего сержанта, раненного на Украине, осколок, полученный в ходе миномётного обстрела позиций российских войск со стороны националистов Незалежной.

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AP Photo / Felipe Dana

Ирина Мусина
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