Медсестра рассказала, как в полевом госпитале на Украине спасают раненых бойцов

По словам медика, больница пока что не испытывает острой необходимости в каких-то особых препаратах или в медицинском расходном материале.

Корреспондент RT Алексей Репин побеседовал со старшей медсестрой Натальей из полевого госпиталя, который находится на Киевском направлении на Украине. Медик сообщила, что местные врачи пока оснащены всеми необходимыми инструментами и медикаментами.

"Всё, что заканчивается, в полной мере доставляется в достаточно короткие сроки. Какой-то острой необходимости в медикаментах или в расходном материале сейчас нет", — уточнила медсестра.

Сегодня сотрудники госпиталя оказывают раненым бойцам первую помощь и делают переливание крови, после этого военных готовят к отправке на лечение в Россию. Госпиталь работает круглосуточно.