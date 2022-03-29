Хирург Пивоваров рассказал о тяжёлом положении мирных украинцев из-за нацбатов

Эти военизированные формирования долгое время не позволяли гражданам эвакуироваться, расстреливали машины. Даже у тех, кто пытался вывозить детей.

Некоторые мирные жители из освобождённых от украинских националистов городов попадают в больницы в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал хирург-онколог Республиканского онкоцентра имени Г.В. Бондаря в Донецке Николай Пивоваров.

"Буквально в пятницу вернулся из небольшой командировки. Четверо суток мы беспрерывно работали. Бригада — десять хирургов. Очень тяжёлая ситуация сейчас особенно с мирными жителями", — сказал Пивоваров в беседе с телеканалом "360".

Он отметил, что украинские нацбаты на протяжении долгого времени не позволяли мирным жителям эвакуироваться из городов, где шли активные боевые действия. Нередко они прибегали к обстрелу автомобилей, причём даже тех, на которых пытались вывозить детей.

"Люди длительное время провели в подвалах, без еды, с ограниченным количеством воды. Поэтому они, особенно если раненые, поступают в очень тяжёлом состоянии", — подчеркнул медик.