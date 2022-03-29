France 24: Черногория боится не выжить без российских денег
Значительная часть доходов этой страны в последние годы зависела от российских туристов и инвесторов, однако после начала спецоперации на Украине приток средств остановился.
Претендующая на вступление в ЕС Черногория пообещала присоединиться к санкциям Брюсселя в отношении Москвы, несмотря на то что рискует оказаться без солидной части доходов. Об этой ситуации рассказывает телеканал France24.
Как отмечается, значительная часть доходов казны и бизнеса в Черногории в последние годы зависела от российских туристов и инвесторов, однако после начала спецоперации на Украине приток средств остановился. Специалисты по туризму во многом рассчитывали на успешный туристический сезон после пандемии, но этому теперь не суждено случиться.
"Мы любим русских. И мы зависим от них", — констатирует директор туристического агентства Gulliver Montenegro в Будве Даника Казанегра Грегович.
Как напоминают авторы статьи, в течение многих лет гибкие законы об инвестициях и безвизовый въезд в Черногорию для россиян способствовали притоку российских денег. Таким образом подпитывалось ажиотажное строительство вилл на ранее необжитом побережье. При этом в местном правительстве обещают, что будут приняты меры по смягчению последствий конфликта.
Ранее Лайф писал, что растущие цены на газ заставляют британцев экономить на еде. Представители английского среднего класса также вынужденно обращаются в так называемые продовольственные банки из-за резко падающего уровня жизни.
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