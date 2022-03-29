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Опубликовано 29 марта 2022, 04:29

France 24: Черногория боится не выжить без российских денег

Значительная часть доходов этой страны в последние годы зависела от российских туристов и инвесторов, однако после начала спецоперации на Украине приток средств остановился.

Претендующая на вступление в ЕС Черногория пообещала присоединиться к санкциям Брюсселя в отношении Москвы, несмотря на то что рискует оказаться без солидной части доходов. Об этой ситуации рассказывает телеканал France24.

Как отмечается, значительная часть доходов казны и бизнеса в Черногории в последние годы зависела от российских туристов и инвесторов, однако после начала спецоперации на Украине приток средств остановился. Специалисты по туризму во многом рассчитывали на успешный туристический сезон после пандемии, но этому теперь не суждено случиться.

"Мы любим русских. И мы зависим от них", констатирует директор туристического агентства Gulliver Montenegro в Будве Даника Казанегра Грегович.

Как напоминают авторы статьи, в течение многих лет гибкие законы об инвестициях и безвизовый въезд в Черногорию для россиян способствовали притоку российских денег. Таким образом подпитывалось ажиотажное строительство вилл на ранее необжитом побережье. При этом в местном правительстве обещают, что будут приняты меры по смягчению последствий конфликта.

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Ранее Лайф писал, что растущие цены на газ заставляют британцев экономить на еде. Представители английского среднего класса также вынужденно обращаются в так называемые продовольственные банки из-за резко падающего уровня жизни.

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Pixabay

Артем Порвин
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