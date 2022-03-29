Пентагон собрался ускорить производство Javelin и Stinger

При этом инсайдеры отмечают, что на прошлой неделе Киев запросил у Конгресса США ежедневные поставки в размере 500 таких вооружений. Согласно информации канала, производство Stinger было приостановлено, но его восстановили для продажи за границу. Что касается ракет Javelin, то в 2022 году американское военное ведомство рассчитывает на производство более шести тысяч штук в год.