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Опубликовано 29 марта 2022, 13:50

Пентагон собрался ускорить производство Javelin и Stinger

Решение принято на фоне просьбы Украины ежедневно поставлять ей 500 таких вооружений.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки намерено ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Вашингтон хочет пополнить собственные запасы.

При этом инсайдеры отмечают, что на прошлой неделе Киев запросил у Конгресса США ежедневные поставки в размере 500 таких вооружений. Согласно информации канала, производство Stinger было приостановлено, но его восстановили для продажи за границу. Что касается ракет Javelin, то в 2022 году американское военное ведомство рассчитывает на производство более шести тысяч штук в год.

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Ранее Лайф сообщал, что США передали Украине дополнительные вооружения на один миллиард долларов. Американский президент Джо Байден уточнил, что поставки, в частности, будут включать 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские бойцы могли останавливать самолёты и вертолёты" России.

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ТАСС / AP / Baderkhan Ahmad

Оксана Попова
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