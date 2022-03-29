Пентагон собрался ускорить производство Javelin и Stinger
Решение принято на фоне просьбы Украины ежедневно поставлять ей 500 таких вооружений.
Министерство обороны Соединённых Штатов Америки намерено ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, Вашингтон хочет пополнить собственные запасы.
При этом инсайдеры отмечают, что на прошлой неделе Киев запросил у Конгресса США ежедневные поставки в размере 500 таких вооружений. Согласно информации канала, производство Stinger было приостановлено, но его восстановили для продажи за границу. Что касается ракет Javelin, то в 2022 году американское военное ведомство рассчитывает на производство более шести тысяч штук в год.
Ранее Лайф сообщал, что США передали Украине дополнительные вооружения на один миллиард долларов. Американский президент Джо Байден уточнил, что поставки, в частности, будут включать 800 систем противовоздушной обороны, "чтобы украинские бойцы могли останавливать самолёты и вертолёты" России.
ТАСС / AP / Baderkhan Ahmad