В Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности РПЦ

Согласно документу, который будет рассматриваться украинскими парламентариями, также предлагается изъять всю недвижимость и иное имущество РПЦ на территории Незалежной.

В Верховную раду Украины был внесён законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ) в стране, изъятии всей недвижимости и иного имущества. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О свободе совести и религиозных организаций".

"Статью 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания: "Для охраны общественной безопасности и порядка запрещается деятельность религиозных организаций (объединений), <...> руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины", — указывается в законопроекте.

В нём также подчёркивается, что украинскому правительству в срок со дня опубликования закона необходимо "осуществить необходимые меры по распоряжению объектами недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся в собственности, в аренде или на других основаниях в распоряжении у организаций (объединений), деятельность которых запрещается, согласно настоящему закону".