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Опубликовано 30 марта 2022, 09:08

В МИД КНР не дали прямого ответа на вопрос о готовности стать гарантом безопасности Украины

Как отметил дипломат Ван Вэньбинь, Китай продолжит играть конструктивную роль в решении кризиса Незалежной, чтобы "как можно скорее восстановить мир".

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не предоставил прямого ответа на вопрос о готовности Пекина выступить в качестве гаранта безопасности Украины.

"Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", — заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга, не дав прямого ответа на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, КНР продолжит играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине, чтобы как можно скорее восстановить мир.

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Ранее Лайф писал, что в Стамбуле состоялся очный раунд переговоров РФ и Украины. Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

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Getty Images

Виктория Дитрих
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