В МИД КНР не дали прямого ответа на вопрос о готовности стать гарантом безопасности Украины

Как отметил дипломат Ван Вэньбинь, Китай продолжит играть конструктивную роль в решении кризиса Незалежной, чтобы "как можно скорее восстановить мир".

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не предоставил прямого ответа на вопрос о готовности Пекина выступить в качестве гаранта безопасности Украины.

"Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", — заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга, не дав прямого ответа на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, КНР продолжит играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине, чтобы как можно скорее восстановить мир.