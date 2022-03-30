В МИД КНР не дали прямого ответа на вопрос о готовности стать гарантом безопасности Украины
Как отметил дипломат Ван Вэньбинь, Китай продолжит играть конструктивную роль в решении кризиса Незалежной, чтобы "как можно скорее восстановить мир".
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не предоставил прямого ответа на вопрос о готовности Пекина выступить в качестве гаранта безопасности Украины.
"Китай поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, которые способствуют мирному решению украинского кризиса", — заявил Ван Вэньбинь в ходе брифинга, не дав прямого ответа на соответствующий вопрос.
По словам дипломата, КНР продолжит играть конструктивную роль в решении кризиса на Украине, чтобы как можно скорее восстановить мир.
Ранее Лайф писал, что в Стамбуле состоялся очный раунд переговоров РФ и Украины. Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский назвал прошедшую встречу конструктивной. По его словам, Украина предоставила России письменные предложения, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу, включая отказ от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.
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