В Германии появились "фальшивые" беженцы с украинскими паспортами

Отмечается, что вскрыть такие подробности удалось после того, как 26 марта в одном из приютов в Мюнхене произошла массовая драка с участием более 50 человек.

В Германии выявили "фальшивых" беженцев с Украины, которые просто купили паспорта Незалежной, а некоторых из них даже не говорят по-украински. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что 26 марта в одном из приютов в Мюнхене произошла массовая драка с участием более 50 человек — представителей крупных кланов синти и рома, у которых нашли новые украинские паспорта. Как отметили правоохранители, только малая часть обитателей центров на самом деле являются беженцами из Незалежной, остальные же не имеют никакого отношения к этой стране.

"У них новёхонькие украинские паспорта, которые являются подлинными. То есть кто-то на Украине действительно зарабатывает крупные деньги", — отметила представитель баварской полиции.