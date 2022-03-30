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Опубликовано 30 марта 2022, 16:52
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В Германии появились "фальшивые" беженцы с украинскими паспортами

Отмечается, что вскрыть такие подробности удалось после того, как 26 марта в одном из приютов в Мюнхене произошла массовая драка с участием более 50 человек.

В Германии выявили "фальшивых" беженцев с Украины, которые просто купили паспорта Незалежной, а некоторых из них даже не говорят по-украински. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что 26 марта в одном из приютов в Мюнхене произошла массовая драка с участием более 50 человек — представителей крупных кланов синти и рома, у которых нашли новые украинские паспорта. Как отметили правоохранители, только малая часть обитателей центров на самом деле являются беженцами из Незалежной, остальные же не имеют никакого отношения к этой стране.

"У них новёхонькие украинские паспорта, которые являются подлинными. То есть кто-то на Украине действительно зарабатывает крупные деньги", — отметила представитель баварской полиции.

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Ранее Лайф рассказывал, что на 28 марта Евросоюз принял 3,8 миллиона беженцев с Украины. По данным еврокомиссара, количество прибывающих начало снижаться. Как ранее отметили в ООН, больше всего украинский миграционный кризис отразился на Польше.

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Варвара Романова
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