Российский дипломат привёл для замгоссекретаря США примеры проявления нацизма на Украине

Полянский напомнил, что нацистские символы нашиты даже на шевронах военнослужащих специальных украинских батальонов.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский привёл доказательства проявлений нацизма на Украине для заместителя госсекретаря США Венди Шерман, которая отвергала их, приводя в качестве аргумента то, что Владимир Зеленский является евреем.

Шерман отметила, что она, "как еврейка и гражданка США", не может утверждать, что происходящее на Украине связано с нацизмом. При этом дипломат также подчеркнула, что еврейский президент Украины не может быть нацистом по определению. На это Полянский заметил, что упоминание еврейского происхождения Зеленского в подобном контексте уже давно стало популярной отговоркой.

"Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Вы знаете, сколько эти люди сделали плохого для человечества. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев. Если вы сомневаетесь, спросите об этом поляков. Не польских политиков, а простых жителей Польши", — отметил российский дипломат.

Первый зампостпреда напомнил, что Бандера и Шухевич считаются на Украине национальными героями. Он также подчеркнул, что на шевронах националистических украинских батальонов нашиты нацистские символы и по причине этого НАТО когда-то пришлось удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей в соответствующей форме. Все эти аргументы Полянского Шерман оставила без комментариев.