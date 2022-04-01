Директор департамента МИД Кобринец: В НАТО играют с огнём, поставляя оружие Украине
Кроме того, Североатлантический альянс усиливает свой восточный фланг. По словам дипломата, всего под командованием организации в повышенной готовности находится 40 тысяч военных.
Поставляя оружие Украине, страны – члены Североатлантического альянса играют с огнём. Такое заявление в интервью РИА "Новости" сделал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"Ещё тревожнее — военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнём", — сказал он.
Кобринец отметил, что НАТО усиливает свой восточный фланг. Так, по его словам, всего под командованием альянса в повышенной готовности находится 40 тысяч военных.
Ранее Николай Кобринец назвал невозможным политический диалог с НАТО. Из-за усиления альянса на восточном фланге и военных поставок стран – членов блока Украине даже теоретически не приходится рассуждать о возобновлении контактов, отметил дипломат.
ТАСС / EPA / Jakub Kaczmarczyk