Директор департамента МИД Кобринец: В НАТО играют с огнём, поставляя оружие Украине

Кроме того, Североатлантический альянс усиливает свой восточный фланг. По словам дипломата, всего под командованием организации в повышенной готовности находится 40 тысяч военных.

Поставляя оружие Украине, страны – члены Североатлантического альянса играют с огнём. Такое заявление в интервью РИА "Новости" сделал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Ещё тревожнее — военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнём", — сказал он.

Кобринец отметил, что НАТО усиливает свой восточный фланг. Так, по его словам, всего под командованием альянса в повышенной готовности находится 40 тысяч военных.