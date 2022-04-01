ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 07:53

Директор департамента МИД Кобринец: В НАТО играют с огнём, поставляя оружие Украине

Кроме того, Североатлантический альянс усиливает свой восточный фланг. По словам дипломата, всего под командованием организации в повышенной готовности находится 40 тысяч военных.

Поставляя оружие Украине, страны – члены Североатлантического альянса играют с огнём. Такое заявление в интервью РИА "Новости" сделал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Ещё тревожнее — военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнём", — сказал он.

Кобринец отметил, что НАТО усиливает свой восточный фланг. Так, по его словам, всего под командованием альянса в повышенной готовности находится 40 тысяч военных.

The Times: Британия рекомендовала Украине пока не заключать мирный договор с Россией
The Times: Британия рекомендовала Украине пока не заключать мирный договор с Россией

Ранее Николай Кобринец назвал невозможным политический диалог с НАТО. Из-за усиления альянса на восточном фланге и военных поставок стран – членов блока Украине даже теоретически не приходится рассуждать о возобновлении контактов, отметил дипломат.

BannerImage

ТАСС / EPA / Jakub Kaczmarczyk

Евгения Колесникова
  • Новости
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar