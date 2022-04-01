Политолог Шаповалов назвал циничной рекомендацию Лондона Киеву не заключать мир с Москвой

Эксперт отметил, что сближение Незалежной с НАТО и западными странами не в интересах украинского народа, ведь данное заявление показывает "всю суть западной политики в отношении Украины".

Рекомендации Лондона властям Киева не заключать мирный договор с Москвой выглядят цинично, ведь чем дольше оттягивается это решение, тем больше страдает украинский народ. Об этом Лайфу рассказал политолог, доцент кафедры социально-политических исследований и технологий, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Поражает тот цинизм, который мы наблюдаем. Потому что подобного рода заявления раньше делались кулуарно, тихо, а не в публичном пространстве", — сказал он.

Шаповалов добавил, что Великобритания рассматривает Незалежную и её граждан как пушечное мясо, которое Лондон использует для решения своей основной задачи — нанести максимальный ущерб России. При этом британских и американских политиков "абсолютно не волнует", какой ценой это обойдётся Украине и украинскому народу.

"Великобритания готова воевать с Россией до последнего украинца", — отметил политолог.

Шаповалов подчеркнул, что оттягивание заключения мирного договора не в интересах Киева, ведь это влечёт за собой продолжение ведения боевых действий. Он добавил, что и сближение Незалежной с НАТО и западными странами не в интересах украинского народа, ведь данное заявление показывает "всю суть западной политики в отношении Украины".