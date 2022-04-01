Минздрав ДНР: Пострадавшие при обстреле дома в Донецке находятся в тяжёлом состоянии
В ведомстве уточнили, что ребёнок, получивший ранения в результате инцидента, находится в коме на управляемом дыхании. Его транспортировка на данный момент невозможна.
Пострадавшие в результате обстрела дома в Донецке находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Оприщенко.
"Состояние пострадавших при обстреле дома, которые находятся в реанимации, тяжёлое. У женщины пострадавшей есть положительная динамика, у ребёнка, к сожалению, пока положительной динамики нет, ребёнок находится в коме на управляемом дыхании", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Оприщенко подчеркнул, что состояние малыша настолько тяжёлое, что его транспортировка на данный момент невозможна.
Как уже писал Лайф, в ночь на 30 марта в Донецке под обстрел со стороны ВСУ попала жилая многоэтажка. По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь вёлся из крупнокалиберного орудия снарядами калибра 122 мм. Также на тот момент было известно об одном погибшем и четверых пострадавших, в числе которых и ребёнок. Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Председатель СК велел принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных среди украинских военнослужащих.
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