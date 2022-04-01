Минздрав ДНР: Пострадавшие при обстреле дома в Донецке находятся в тяжёлом состоянии

В ведомстве уточнили, что ребёнок, получивший ранения в результате инцидента, находится в коме на управляемом дыхании. Его транспортировка на данный момент невозможна.

Пострадавшие в результате обстрела дома в Донецке находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Оприщенко.

"Состояние пострадавших при обстреле дома, которые находятся в реанимации, тяжёлое. У женщины пострадавшей есть положительная динамика, у ребёнка, к сожалению, пока положительной динамики нет, ребёнок находится в коме на управляемом дыхании", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".