Почему Украина нападает на Красный Крест Власти Украины настолько обезумели, что начали давить и использовать в своих целях гуманитарные международные организации, которые пытаются спасти граждан страны. 16135 16135 Обложка © Getty Images / Nina Liashonok/ Ukrinform / Future Publishing

Украина продолжает искать виноватых в своих проблемах. Если раньше это были русские и лично Владимир Путин, то теперь к ним добавились международные организации. Международный комитет Красного Креста начал испытывать на себе давление со стороны украинской власти: в адрес благотворителей посыпались ложные обвинения.

Доставка продуктов, оказание медицинской помощи, эвакуация гражданского населения — всё это не устраивает украинскую власть. Возможно, это можно обосновать тем, что силовики взяли на вооружение тактику живого щита, в которой вывоз людей из зоны боевых действий не предусмотрен.

"Насильственная" эвакуация

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Не секрет, что одним из самых тяжёлых направлений в ходе проведения специальной операции стало мариупольское. Город, где проживало почти 400 тысяч человек, переносит жесточайшие дни в своей истории. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть крупнейшие города Донбасса, но это не понравилось украинским нацистам.

Киевский режим начал распространять информацию о том, что МККК якобы содействует насильственной депортации украинцев из Мариуполя в Россию, где планируется открыть фильтрационный лагерь.

"Они тратят собранные средства на себя, а не на уставные задачи. Они сделали близко к нулю открытие гуманитарных коридоров. Сейчас они открывают центр поддержки депортации в Ростове-на-Дону", — написал в "Фейсбуке" (запрещён в РФ) депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин.

Такие обвинения не остались без ответа. В МККК заявили, что организация никогда не проводит принудительные эвакуации. Кроме того, Красный Крест отметил, что ложные обвинения подвергают опасности сотрудников, а также затрудняют работу. Украине же, помимо прочего, не нравится, что представители Красного Креста ездили в Россию. Вероятно, кто-то не понимает, что вопросы эвакуации гражданских, доставка гумпомощи, обмен пленными и прочие вопросы требуют координации.

Обстрелы Красного Креста

Буквально через три дня после того, как начались выпады против организации, в Мариуполе было обстреляно здание, где базировалась гуманитарная миссия. Сообщение об этом распространил полк "Азов", конечно же, обвинив в этом российские войска.

Кадры обстрела Красного Креста ВСУ в Мариуполе. Фото © t.me/АЗОВ – Маріуполь

На украинских пропагандистских ресурсах нацистский полк "Азов" сравнивает действия Российской армии с действиями войск Гитлера. При этом доказательств никаких не приводится. Вероятно, радикалы забыли, что сами используют технику с красным крестом для своего передвижения.

В Сети широко распространилось видео, на котором репортёр арабского канала "Аль-Джазира" ведёт репортаж в Ирпени, а за его спиной абсолютно здоровые украинские силовики выгружаются из машины с красным крестом.

Видео "Аль-Джазира" с украинскими силовиками, которые выгружаются из машины с красным крестом © aljazeera.net

— Украинские военнослужащие и бойцы националистических батальонов используют не только медицинские машины, известны случаи, когда они забирали машины у представителей ОБСЕ. Довольно часто транспортные средства применяются для проведения диверсий в отношении войск Российской армии и донбасских республик. Также появляется информация, что они используют машины европейских коммерческих фирм с корпоративной символикой, опять же, для диверсий или эвакуации из окружения. Так создаются информационные поводы для обвинения войск России и республик в расстреле машин скорой помощи, Красного Креста и ОБСЕ, — пояснил старший лейтенант армии ДНР политолог Александр Матюшин.

Интересно, что сами украинские нацисты с лёгкостью могут расстрелять машины, помеченные красным крестом. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил найти виновных в обстрелах российских медицинских машин. Но что говорить про российские, если в Киеве на блокпосту украинцы расстреляли свою. Вооружённые украинцы посчитали, что в скорой помощи находятся диверсанты, в итоге расстреляли врачей.

Фото © t.me/Анатолий Шарий

По своей сущности украинский режим человеконенавистнический. Расстрелять гражданских или спрятаться за их спинами — разницы нет. И это доказывают радиоперехваты. Во время боёв в Волновахе украинские нацисты не выпускали гражданских из города, чтобы прежде всего сохранить свою жизнь.

Радиоперехват разговора украинских военных, видео © t.me/Репортёр Руденко V

— Украина всеми силами пытается обелить собственное поведение, хотя они занимаются откровенным терроризмом: запрещают открывать гуманитарные коридоры. Сегодня международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, занимаются выполнением своих обязанностей и пытаются помочь людям, но их выставляют пособниками "оккупантов". Если вы не доверяете России, то разве международные организации не заслуживают доверия? Пусть они поспособствуют. Но Украине не нужна эвакуация — им нужны пиар и как можно больше трупов, — рассказал политолог Дмитрий Родионов.

Нападки на гуманитарные миссии, использование техники, предназначенной для мирной жизни, тактика живого щита показывают агонию украинского режима. Только нужно помнить, что военные преступления не имеют срока давности и преступникам придётся за них отвечать.

— Действия Украины должны быть осуждены, потому что она нарушила целый ряд законов ведения войны, Женевскую конвенцию и иные правовые акты, касающиеся конфликтов. Это выражается в том, что объявлена охота на представителей СМИ, проводятся атаки на санитарные автомобили, издевательства над пленными и ранеными. Это требует международного осуждения либо признания, что международное законодательство, сформированное после Второй мировой войны, не работает, и страны Запада позволяют своим подшефным его нарушать, — считает дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Российская разведка уже раскрыла данные о том, что после публикации видео с пытками наших пленных военных на Украине киевские власти попытались предотвратить вскрытие новых фактов своих зверств. Для этого пособники Киева убеждают западных коллег побудить Международный комитет Красного Креста и международные гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

Более того, руководство Украины заявило МИД Великобритании, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а захваченным российским солдатам не предполагается давать достаточное питание и неотложную медицинскую помощь — под предлогом того, что "сейчас этого лишены многие украинцы".

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Авторы Даниил Черных