Музыканты из Италии рассказали, как в Европе лгут о ситуации на Украине

Из России по видеосвязи в эфире программы одного из центральных итальянских телеканалов пара стала рассказывать о правде касательно событий в Незалежной. Им отключили микрофон.

Дуэт Duo Bacio из Венеции — о лжи европейских СМИ по поводу ситуации на Украине. Видео © SHOT

Российско-итальянский дуэт Duo Bacio, состоящий из Роберты Бачио и Дмитрия Кузнецова, рассказал о лжи европейских СМИ о ситуации на Украине. Видео с ними опубликовал SHOT.

"Как в Европе освещают то, что происходит на Украине? Там говорят всё наоборот", — рассказал Кузнецов.

Пара приехала в Россию на гастроли, но после начала "Операции Z" решила остаться в Москве, несмотря на призыв итальянского консульства вернуться. Уже отсюда по видеосвязи в эфире программы одного из центральных итальянских телеканалов они стали рассказывать о правде касательно событий на Украине. Им отключили микрофон. По словам музыкантов, Рим не готов говорить о реальном положении дел своим гражданам.

"Есть вещи, которые просто истина. Нацизм это плохо. Это же все знают? <...> Мы не истина в последней инстанции. Пытаемся тем не менее каким-то образом хотя бы, чтобы прозвучала другая точка зрения", — отметил музыкант.