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Регион
Опубликовано 2 апреля 2022, 17:00
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Музыканты из Италии рассказали, как в Европе лгут о ситуации на Украине

Из России по видеосвязи в эфире программы одного из центральных итальянских телеканалов пара стала рассказывать о правде касательно событий в Незалежной. Им отключили микрофон.

Дуэт Duo Bacio из Венеции — о лжи европейских СМИ по поводу ситуации на Украине. Видео © SHOT

Российско-итальянский дуэт Duo Bacio, состоящий из Роберты Бачио и Дмитрия Кузнецова, рассказал о лжи европейских СМИ о ситуации на Украине. Видео с ними опубликовал SHOT.

"Как в Европе освещают то, что происходит на Украине? Там говорят всё наоборот", — рассказал Кузнецов.

Пара приехала в Россию на гастроли, но после начала "Операции Z" решила остаться в Москве, несмотря на призыв итальянского консульства вернуться. Уже отсюда по видеосвязи в эфире программы одного из центральных итальянских телеканалов они стали рассказывать о правде касательно событий на Украине. Им отключили микрофон. По словам музыкантов, Рим не готов говорить о реальном положении дел своим гражданам.

"Есть вещи, которые просто истина. Нацизм это плохо. Это же все знают? <...> Мы не истина в последней инстанции. Пытаемся тем не менее каким-то образом хотя бы, чтобы прозвучала другая точка зрения", — отметил музыкант.

Американский журналист рассказала об Украине то, что скрывают в США
Американский журналист рассказала об Украине то, что скрывают в США

Ранее итальянский журналист Бьянки обвинил Запад в лицемерии и лжи о ситуации на Украине. Репортёр подчеркнул, что сегодня многие упрекают Россию в развязывании конфликта, однако о бомбардировках Югославии, вторжении войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию и Афганистан на Западе почему-то молчат.

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Скрин из видео SHOT

Григорий Воронцов
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