Политтехнолог Август рассказала о главной сложности в переговорах с Киевом и метаниях Зеленского

Вместе с тем собеседница Лайфа отметила особую важность принятия проекта соглашений на фоне того, что раньше стороны просто "ходили вокруг да около".

Политконсультант Алёна Август в беседе с Лайфом оценила ход переговоров между российской и украинской делегациями. Она затруднилась ответить, когда стороны смогут прийти к единому соглашению, однако отметила, что стоит радоваться хотя бы тем достижениям, которые уже есть. Главная же сложность, по её мнению, заключается в непостоянстве Киева.

"Я думаю, сложно сказать, когда мы сможем договориться. В переговорах с таким сложным оппонентом, который постоянно меняет своё мнение и, наверное, стоит сказать, не особо имеет своё мнение, полагаясь на тех, кто его диктует", — сказала политтехнолог.

Она отметила, что нужно радоваться хотя бы тем достижениям, которые уже есть, — например, принят проект соглашений. По её словам, это очень важно, потому что до этого момента стороны "ходили вокруг да около", а сейчас "есть что обсуждать". Есть базовые вопросы, которые положены на бумагу, что крайне важно, потому что это уже не разговоры, а "бумага, подлежащая обсуждению".

Причём там затронуты очень важные вопросы, например запрет на вступление в военные блоки — то, что просто жизненно необходимо для всех сторон. Также запрет на ядерное оружие. По словам собеседницы Лайфа, на Украине не будет зарубежных баз и военных учений с иностранным участием без согласования с Россией и с другими странами-гарантами. Это те самые критерии безопасности, которые очень важны, подчеркнула она.

Собеседница Лайфа также обратила внимание на поведение Владимира Зеленского. Он понимает, что всю его историю с президентством надо как-то "красиво завершать". Однако это пока не получается: он находится в ожидании одобрения от сил, курирующих ситуацию из-за рубежа. И он ждёт для себя какого-то выгодного варианта и мечется, чтобы уйти с поста, считает политконсультант.

"Свою роль он, в принципе, отыгрывает, потому что это, в принципе, действительно была роль, и хочет тоже какие-то, как мне кажется, выгодные варианты просчитать. То, что сейчас происходит, — это очередной акт добротерпения с нашей стороны. В целом наша линия сохраняется", — заключила собеседница Лайфа.