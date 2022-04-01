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Опубликовано 1 апреля 2022, 10:55
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Мединский показал, как проходят переговоры с украинской делегацией

Переговоры России и Украины. Фото © t.me / vr_medinskiy

Переговоры России и Украины. Фото © t.me / vr_medinskiy

По словам помощника президента РФ, позиции Москвы по Крыму и Донбассу остаются неизменными. Переговоры с Украиной продолжаются в режиме ВКС.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский опубликовал в своём телегам-канале фотографию с переговоров с украинской стороной по вопросу ситуации в Незалежной.

"Продолжаем переговоры в режиме ВКС. Наши позиции по Крыму и Донбассу — неизменны", — написал глава российской делегации.

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Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. Беседа продлилась около трёх часов. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры конструктивными и заявил, что Москва делает два шага навстречу по деэскалации. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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Евгения Колесникова
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