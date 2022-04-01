Мединский показал, как проходят переговоры с украинской делегацией

По словам помощника президента РФ, позиции Москвы по Крыму и Донбассу остаются неизменными. Переговоры с Украиной продолжаются в режиме ВКС.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский опубликовал в своём телегам-канале фотографию с переговоров с украинской стороной по вопросу ситуации в Незалежной.