Вице-премьер Польши потребовал убрать русскую культуру из общественного пространства

По его словам, сейчас не время для российского балета, не говоря уже об Ансамбле Александрова, а также не сезон для творчества Чехова и даже Пушкина.

Вице-премьер Правительства Польши, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский считает, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства в связи с событиями на Украине.

"Сейчас не время для российского балета, уже не говоря об Ансамбле Александрова. Сейчас не сезон для [Антона] Чехова и даже [Александра] Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства", — сказал он журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта (EYCS).

По его словам, Польша ценит достижения российской культуры в музыке или литературе. "Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума", — резко заметил вице-премьер.