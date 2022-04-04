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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 15:07
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Вице-премьер Польши потребовал убрать русскую культуру из общественного пространства

По его словам, сейчас не время для российского балета, не говоря уже об Ансамбле Александрова, а также не сезон для творчества Чехова и даже Пушкина.

Вице-премьер Правительства Польши, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский считает, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства в связи с событиями на Украине.

"Сейчас не время для российского балета, уже не говоря об Ансамбле Александрова. Сейчас не сезон для [Антона] Чехова и даже [Александра] Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства", — сказал он журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодёжи, культуры и спорта (EYCS).

По его словам, Польша ценит достижения российской культуры в музыке или литературе.

"Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума", — резко заметил вице-премьер.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что воинственная линия Польши вызывает глубокую обеспокоенность в Кремле. Он назвал позицию официальных властей Варшавы "чрезвычайно антироссийской".

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ТАСС / ЕРА / Jonas Ekströmer

Николь Вербер
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