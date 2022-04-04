Депутат Госдумы Ольга Занко — о переговорах с Украиной: Позиция России последовательна и неизменна

По словам собеседницы Лайфа, Москва не отступила ни по одному из пунктов, заявленных в качестве целей спецоперации на Украине. А теперь под всеми требованиями России готов расписаться и Киев.

Власти Украины наконец поняли, что лучше пойти на выполнение условий России, чем потерять всё. Такое мнение в разговоре с Лайфом озвучила зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член центрального штаба "Волонтёров Победы" Ольга Занко, комментируя ход российско-украинских переговоров. Она подчеркнула, что эффективный диалог стал возможен благодаря успеху спецоперации.

"Важно отметить, что позиция России последовательна и неизменна. То, что мы говорили в начале спецоперации, то мы говорим и сейчас. Наша позиция, она отражена в проекте соглашения, который как раз Киев и принял. Украина согласилась с запретом на вступление в военные блоки, с запретом ядерного оружия, размещения биолабораторий и иностранных баз. И даже и по Крыму и Донбассу по факту признание, что это не территории Украины. И это стало возможным благодаря успеху спецоперации, благодаря профессионализму Российской армии", — отметила Занко.

Собеседнице Лайфа хочется верить, что руководство Украины найдёт в себе силы отказаться от ничем не подкреплённых политических амбиций, от которых страдают мирные люди.

"Надеюсь, мы придём к соглашению на тех условиях, о которых Россия заявляла изначально", — добавила она.