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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 07:44
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Российские связисты перехватили переговоры лидеров нацбатов об ударе по позициям ДНР и РФ

Для обнаружения канала применялась подвижная станция контроля безопасности. Полученную информацию передали на пункт управления командования для принятия дальнейших решений.

В ходе специальной военной "Операции-Z" на Украине российские связисты перехватили переговоры лидеров украинских националистических батальонов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в разговоре речь шла о крупном перемещении на новые позиции для удара по подразделениям ДНР и Вооружённых сил России.

"В ходе боевого дежурства по контролю безопасности связи российские военнослужащие вскрыли канал переговоров, на котором лидеры националистических подразделений вели переговоры о тактическом перемещении с целью нанесения удара", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что для обнаружения канала применялась подвижная станция контроля безопасности. Российские специалисты зафиксировали данные и передали их на пункт управления командования для принятия решения и последующего нанесения огневого поражения по противнику.

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Ранее Лайф рассказывал, что бойцы Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов украинских националистов. При осмотре домов в населённых пунктах также было обнаружено несколько тысяч боеприпасов различного калибра территориальной обороны.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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