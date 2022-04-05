"Такие же, как и мы": Украинский солдат назвал российских военных нормальными ребятами
Боевик получил серьёзное ранение под Харьковом, где сутки пролежал в лесополосе, пока его не нашли военные ВС РФ и не оказали помощь.
Украинский солдат Александр Борщ назвал российских военных "нормальными ребятами", а также призвал своих сослуживцев прекратить воевать и сложить оружие.
"Не нужно воевать, лучше сложить оружие. Русские военные — они на самом деле не такие страшные, как их рисуют. Они нормальные ребята, такие же, как и мы", — сказал он на видео, которое публикует РИА "Новости".
Борщ родился в 1999 году, служил в 95-й бригаде 12-го отдельного батальона. Под Харьковом его рота попала в бой с войсками РФ. Солдат получил ранение в спину и ногу, сутки он пролежал в лесополосе. На следующий день бойца обнаружили российские военные, которые оказали первую помощь. После военнослужащего отправили в Россию, где прооперировали. Теперь солдат, по его словам, чувствует себя намного лучше.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высоко оценила условия содержания украинских военнопленных в РФ. Омбудсмен добавила, что обстановка в местах временного содержания строго соответствует нормам международного права. Бойцы обеспечены всем необходимым, им предоставляется вся медицинская помощь.
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