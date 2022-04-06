Памфилова призвала народ России быть уверенным в своей правде на фоне "Операции Z"

Соотечественникам нужно на время отложить в сторону все разногласия и постоять за себя и свою страну, защитить культуру, традиции и ценности РФ.

Во время проведения военной спецоперации на Украине российский народ должен быть единым, все граждане страны должны обрести волю, силу духа и уверенность в том, что правда на стороне России, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"В сегодняшней ситуации все мы переживаем, все наши мысли и чувства в том числе с теми, кто сейчас рискует своей жизнью. Мысли и чувства с нашей страной. Коллеги, несмотря на то что мы очень разные, с разными взглядами, с разной оценкой того, что происходит, разными чувствами, мы сейчас должны быть едины", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По её мнению, сейчас нужно оставить все разногласия и отстоять себя и свою страну, защитить право России быть такой, какая она есть: естественной, со своими традициями, со своей культурой и системой ценностей. Памфилова подчеркнула, что РФ не собирается никому ничего навязывать, но и стереть себя с лица земли, как это происходит сейчас со многими странами, не позволит.