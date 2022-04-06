Захарова заявила, что Россия передаст данные о зверствах ВСУ в международные организации

Однако дипломат полагает, что мировые институты дискредитируют себя один за другим и "на них надежды, конечно, нет".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия занимается сбором информации о военных преступлениях украинской армии против российских военных. Вся информация такого рода будет направлена в международные организации. Об этом она рассказала на брифинге в среду.

"Я хотела бы сказать, что вся работа по представленной информации ведётся Министерством иностранных дел, нашими точками, мы собираем эту информацию. Конечно, действуем в чёткой координации с нашими коллегами из Министерства обороны, СК, прокуратуры для того, чтобы направлять это всё в международные организации", — сообщила Захарова и подчеркнула, что в полученных материалах присутствуют факты "нечеловеческих зверств украинских силовиков" в отношении российских военнопленных.

Также официальный представитель МИД подчеркнула, что в последнее время международные институты дискредитируют себя один за другим и "на них надежды, конечно, нет".