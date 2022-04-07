Бывшие бойцы теробороны в Херсоне сдают оружие российским военным

Вооружение они получили от киевских властей без предоставления каких-либо документов и учёта. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним, сообщает источник в российских силовых ведомствах.

В Херсоне бывшие бойцы украинской территориальной обороны стали добровольно сдавать оружие российским военнослужащим. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

"Бывшие боевики теробороны добровольно сдают оружие, которое им ранее выдавали киевские власти. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним", — цитирует издание собеседника.

Отмечается, что всё оружие раздавалось желающим без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учёта.