Бывшие бойцы теробороны в Херсоне сдают оружие российским военным
Вооружение они получили от киевских властей без предоставления каких-либо документов и учёта. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним, сообщает источник в российских силовых ведомствах.
В Херсоне бывшие бойцы украинской территориальной обороны стали добровольно сдавать оружие российским военнослужащим. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
"Бывшие боевики теробороны добровольно сдают оружие, которое им ранее выдавали киевские власти. Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним", — цитирует издание собеседника.
Отмечается, что всё оружие раздавалось желающим без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учёта.
Ранее военкор Сладков показал кадры, как украинские морпехи сдавались в плен в Мариуполе. По его словам, 12 часов подряд, находясь на нейтральной территории, они принимали группы сдающихся военнослужащих Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев