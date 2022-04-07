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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 16:04
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Военные РФ взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме

Отмечается, что на территории предприятия были обнаружены свидетельства тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения.

Военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод, расположенный в Изюме Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортёры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО", — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, на территории предприятия была найдена документация, чертежи и журналы, в которых "отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и техники ВСУ". В министерстве отметили, что бои завершились несколько дней назад. Бойцы ВСУ при отступлении оставили переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы местного производства.

Ранее Минобороны рассказало о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z" на Украине. В ведомстве отметили в том числе героизм Ивана Юртаева, который под огнём защитил бронетехникой товарищей. Его машину подбили, сам он получил контузию, но смог спасти раненого наводчика.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Варвара Романова
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