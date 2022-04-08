Информатор из Херсона: ВСУ убивают гражданских, получая координаты для ударов из соцсетей

Задержанный призвал участников подобных групп — диванных военных — удалять сообщества и искать те, где помогают продуктами и оказывают помощь старикам.

Вооружённые силы Украины пользуются данными о передвижении российских войск, опубликованными в группах в соцсетях, а в результате неточных координат под обстрелы попадают мирные жители. Об этом заявил один из задержанных информаторов в Херсоне Александр Солдатов.

"Мне была предоставлена информация и показывали видео. Мы себя называем диванными военными, передаём координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане — украинцы", — приводит его слова РИА "Новости".

Солдатов призвал участников подобных групп не выступать в качестве информаторов ВСУ, ведь из-за их действий удары идут по деревням и погибают люди. Задержанный заметил, что подобные сообщества нужно удалять и искать те, где помогают продуктами и оказывают помощь старикам. После проведения беседы задержанного отпустили — в день рождения его дочери.