Информатор из Херсона: ВСУ убивают гражданских, получая координаты для ударов из соцсетей
Задержанный призвал участников подобных групп — диванных военных — удалять сообщества и искать те, где помогают продуктами и оказывают помощь старикам.
Вооружённые силы Украины пользуются данными о передвижении российских войск, опубликованными в группах в соцсетях, а в результате неточных координат под обстрелы попадают мирные жители. Об этом заявил один из задержанных информаторов в Херсоне Александр Солдатов.
"Мне была предоставлена информация и показывали видео. Мы себя называем диванными военными, передаём координаты, кто куда переместился и где находится. От таких действий погибли наши граждане — украинцы", — приводит его слова РИА "Новости".
Солдатов призвал участников подобных групп не выступать в качестве информаторов ВСУ, ведь из-за их действий удары идут по деревням и погибают люди. Задержанный заметил, что подобные сообщества нужно удалять и искать те, где помогают продуктами и оказывают помощь старикам. После проведения беседы задержанного отпустили — в день рождения его дочери.
Ранее сложившие оружие бойцы ВСУ рассказали, как планировали взорвать мост в ЛНР. В плену оказались водитель украинской армии и глава блокпоста в Городище, боец Национальной гвардии Украины. Сначала они сбежали и прятались в лесу, а потом решили сдаться солдатам народной республики.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine