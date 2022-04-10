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Регион
Опубликовано 9 апреля 2022, 22:50
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Зеленский заверил в готовности Киева к переговорам

По словам украинского лидера, власти страны не хотят терять возможность мирного урегулирования конфликта.

Власти Украины не намерены отказываться от переговоров с Россией. В этом заверил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения", — сказал Зеленский в интервью агентству Associated Press.

При этом он вновь пожаловался, что Запад не поставляет Украине вооружение в тех объёмах, которые она хотела бы получать.

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Как ранее писал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом. При этом, по словам министра, диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.

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ТАСС / АР

Артем Порвин
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