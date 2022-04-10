Зеленский заверил в готовности Киева к переговорам
По словам украинского лидера, власти страны не хотят терять возможность мирного урегулирования конфликта.
Власти Украины не намерены отказываться от переговоров с Россией. В этом заверил президент страны Владимир Зеленский.
"Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения", — сказал Зеленский в интервью агентству Associated Press.
При этом он вновь пожаловался, что Запад не поставляет Украине вооружение в тех объёмах, которые она хотела бы получать.
Как ранее писал Лайф, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом. При этом, по словам министра, диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.
ТАСС / АР