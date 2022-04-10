Зеленский заверил в готовности Киева к переговорам

По словам украинского лидера, власти страны не хотят терять возможность мирного урегулирования конфликта.

Власти Украины не намерены отказываться от переговоров с Россией. В этом заверил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения", — сказал Зеленский в интервью агентству Associated Press.

При этом он вновь пожаловался, что Запад не поставляет Украине вооружение в тех объёмах, которые она хотела бы получать.