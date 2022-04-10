Военный эксперт Баранец раскрыл блеф Киева о поставках оружия "со всего мира"

Он напомнил о том, что многие страны передают Незалежной в основном старую и ненужную технику, а та хвастается поставками "нового оружия".

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал, смогут ли поставки оружия из Германии оказать влияние на военный потенциал Украины. В беседе с Лайфом он выразил мнение, что вопрос остаётся открытым, так как Германии не хватает вооружения для себя.

"Вопрос о покупке этих вооружений у Германии ещё не решён. Пока идёт только много шума, потому что сам Берлин ещё не определился. Но важно знать одну крайне важную вещь: Германия сама страдает от недостачи новых вооружений. А вот старенькое вооружение, как и любая другая страна НАТО, она согласна отдать Украине. Вместо того чтобы отправить в утиль, переплавить или даже заняться модернизацией, они решили подчиниться кличу США "давайте в складчину вооружим Украину", — объяснил эксперт.

Собеседник Лайфа пояснил, что "старенькие "мардер" особо Украине не помогут. По его словам, данные БМП находятся в очень долгой эксплуатации и нуждаются в модернизации, для них потребуется огромное количество запчастей. Соответственно, боевой потенциал Незалежной таким количеством старых немецких машин вряд ли укрепится. Даже если они выйдут на поле боя, то их будут уничтожать российскими гранатомётами — "легко и изящно", отметил Баранец.

"В данном случае я смотрю на это решение больше как популистское, нежели здесь есть какой-то значительный военный смысл. Сейчас Киев блефует, он хочет показать, что весь мир решил его вооружить в войне против России. Это популизм, блеф и враньё. И потому надо очень осторожно пережёвывать информацию, которая поступает из Берлина или Киева. Если завтра немцы продадут Зеленскому тысячу веников, он будет орать, что не веники получил, а тысячу пушек. Вообще, надо усматривать тенденцию, что и французы, и немцы, и британцы поставляют оружие, которое близко к окончательному сроку эксплуатации", — заключил Баранец.