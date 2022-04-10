ДНР: ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку
Сейчас изучается место падения обломков и причинённый ущерб жителям и городу.
Вооружённые сил Украины вновь применили ракетный комплекс "Точка-У" для обстрела Донецкой Народной Республики, в этот раз снаряд сбили средства ПВО ДНР в небе над Донецком. Об этом сообщила Народная милиция республики в "Телеграме".
"Сегодня ночью средствами ПВО Народной милиции ДНР в небе над Донецком предотвращена очередная попытка украинского командования нанести огневое поражение, используя ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У", — уточнили в ведомстве.
Ранее Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар "Точкой-У" по городу Краматорску. Как сообщили в штабе территориальной обороны ДНР, обломки упали в районе железнодорожного вокзала, где проходила эвакуация местного населения. В Сети после этого появились страшные кадры с места трагедии, где видно, что погибли и пострадали десятки человек. Как позже сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибло около 30 человек, ранения получили около 100. По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело.
ТАСС / Валентин Спринчак