ДНР: ВСУ попытались нанести удар "Точкой-У" по Донецку

Сейчас изучается место падения обломков и причинённый ущерб жителям и городу.

Вооружённые сил Украины вновь применили ракетный комплекс "Точка-У" для обстрела Донецкой Народной Республики, в этот раз снаряд сбили средства ПВО ДНР в небе над Донецком. Об этом сообщила Народная милиция республики в "Телеграме".

"Сегодня ночью средствами ПВО Народной милиции ДНР в небе над Донецком предотвращена очередная попытка украинского командования нанести огневое поражение, используя ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У", — уточнили в ведомстве.