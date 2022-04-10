Участникам "Операции Z" вручили госнаграды "За мужество" и "За отвагу"

Все они получили ранения во время боевых действий, в данный момент солдаты находятся уже на стадии реабилитации. После выписки они отправятся в медцентры и санатории для полного восстановления.

Замминистра обороны РФ Булгаков вручил награды военнослужащим за героизм и мужество в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны России

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков вручил государственные награды российским военным, которые были ранены в ходе спецоперации по защите республик Донбасса и проходят реабилитацию в Военном клиническом госпитале Минобороны в подмосковном Красногорске.

"По поручению министра обороны РФ вручаем вам заслуженные награды, выражаем благодарность за ваш героизм и самоотверженность при выполнении воинского долга. Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. ВС РФ и страна гордятся вами!" — сказал замминистра в ходе награждения.

Отличившимся военнослужащим были вручены ордена Мужества и медали "За отвагу". В Минобороны также сообщили, что все военнослужащие уже были прооперированы и сейчас они проходят стадию реабилитации. После выписки их направят в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.