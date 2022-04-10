Политолог Гусев считает, что захват "Азовом" иностранных судов в Мариуполе отрезвит Запад
Удержание экипажей в качестве заложников — это форма фашизма, когда украинские националисты ставят себя выше других и считают, что могут распоряжаться чужой жизнью, говорит эксперт.
К странам Запада должно прийти понимание того, что из себя представляет современная Украина после захвата украинскими националистами двух иностранных судов в порту Мариуполя. Об этом Лайфу заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Ситуация в порту — это наглядный пример, что для этих выродков, потому что людьми их сложно назвать, которые берут в заложники мирных людей только для того, чтобы спасти свою шкуру, нет ничего святого. И они (руководство западных стран. — Прим. Лайфа) должны задуматься", — отметил он.
Политолог подчеркнул, что насильственное удержание экипажей кораблей ещё раз доказывает беспринципность украинских военных. Для них нет разницы, кого захватывать: детей, женщин, иностранцев, моряков. Идеология проста: лучше их нации никого нет, с остальными можно обращаться как угодно. А это фашистский лозунг, напомнил собеседник Лайфа и выразил надежду, что однажды у западных стран глаза откроются.
"Отрезвление на Западе должно прийти к политикам, которые руководят странами. Но отрезвление это очень долго приходит, потому что они от народа оторвались", — заключил он.
Ранее сообщалось, что в порту Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна — "Царевна" и "Леди Аугуста". Боевики ведут огонь с палуб кораблей, а членов экипажей держат в заложниках. О состоянии их здоровья пока ничего не известно.
Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto