Москалькова рассказала об освобождении из украинского плена четырёх сотрудников "Росатома"

Их удалось вызволить после серии переговоров с Киевом. Сейчас с ними всё в порядке, после отдыха они вернутся к работе.

Сотрудники госкорпорации "Росатом", которые почти месяц находились в плену на Украине, вернулись домой. Об их освобождении рассказала в "Телеграме" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня сотрудники "Росатома" вернулись домой, они уже сообщили своим родным и близким, что они в Москве, в заботливых руках коллег по "Росатому", что с ними всё в порядке. После отдыха и восстановления российские специалисты вернутся к работе в родной коллектив", — написала омбудсмен.

Четверо работников компании перестали выходить на связь ещё 16 марта и не вернулись на Родину. Позже в Сети появилось видео, в котором говорилось об удержании россиян вооружёнными людьми на Украине. С Киевом удалось договориться об обмене задержанными, но в последний момент Незалежная вычеркнула из списка сотрудников "Росатома". Только сейчас удалось вызволить граждан РФ.