Мэр Мелитополя обвинила Киев в умышленном отключении города от электроснабжения

Также Данильченко заявила, что украинские военные пытались совершать диверсии на объектах водообеспечения и газоснабжения.

Киев умышленно перекрыл подачу электроснабжения в Мелитополь после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, электричества оказались лишены более 250 тысяч человек. Об этом заявила мэр города Галина Данильченко.

"У нас население города примерно 140 тысяч человек. Без электроснабжения осталось гораздо больше населённых пунктов. Я точно знаю: Мелитопольский район, который насчитывает около 250 тысяч человек, был без электроснабжения, оно было отключено умышленно", — пояснила Данильченко РИА "Новости".

Глава города опровергла информацию о том, что российские военные разрушили подстанцию, отметив, что они помогли разминировать те объекты инфраструктуры, которые были заминированы украинцами. Также Данильченко сообщила о том, что ВСУ пытались совершать диверсии на объектах водообеспечения и газоснабжения города. А российские военные взяли под контроль эти объекты, чтобы жизнеобеспечение Мелитополя не прекращалось.